Survivor: el nieto de Carlos Monzón tiró la toalla

Embed

"El premio más grande no está acá si no en Santa Fe y es el abrazo de toda mi familia. Con la experiencia ya me realizado siento, y prefiero dejar esto acá antes del egocentrismo de decir que gano y sigo porque no me importa" aseguró Agustín Monzón al explicar su decisión de abandonar el reality de supervivencia de Telefe.

El participante oriundo de Santa Fe -y sobrino del exboxeador Carlos Monzón- tenía todo para ganar y continuar en "Survivor, Expedición Robinson", sin embargo decidió ser honesto consigo mismo y con el juego, para darle su lugar a su compañero que tenía muchas ansias de querer continuar en competencia.

Captura de pantalla 2024-08-26 a las 9.34.52a.m..png

"Colli" agradeció por la actitud de su compañero y lo calificó de héroe por su valentía en dejar el juego por convicción propia. De esta manera, Martín Collante fue el ganador del desafío de la Isla del Muerto y regresó a la competencia de "Survivor, Expedición Robinson".