Survivor: un eliminado y una traición

El CEO bancario y fanático de los deportes extremos quedó fuera de competencia luego de recibir 7 votos en contra, mientras que Agustín Pérez recibió 5. El reciente Concejo Tribal fue muy homogéneo a la hora de las nominaciones y tuvo como característica especial el voto doble de Juan Pablo Busilachi , gracias al elemento especial que encontró.

“Alguien usó el voto doble” fue la explicación que dio Marley cuando los se mostraron desorientados al ver que no les cerraban los números de la votación.

“Es una sorpresa. No me lo veía venir aunque podía pasar” explicó Francisco al ver que era el elegido para abandonar el reality de supervivencia “Creo que estaba bien posicionado y me vieron fuerte para adelante, es lógico que quieran sacar a la competencia. Es un juego y lo acepto claramente, es una buena y linda jugada, los felicito” dijo.

“Gracias por todo, los felices y no me la esperaba. Pero es un juego y cero rencores, nos vemos afuera” fueron las palabras de despedida de Francisco Pardo para con sus compañeros. “Para mí que me traicionó Mauro, él y Eugenia hablaron con los rojos” fue su análisis en la última entrevista, en donde acertó con Euge, pero no con "Pollito".

Los votos del Consejo Tribal

Contra Francisco:

Colli “Mi voto era para otra persona, pero tenemos que unificar fuerzas” .

. Martina “No me gusta para nada la pareja con Aixa. No pegan y no se quieren” .

. Eugenia “Me quiero bajar de la alianza que teníamos con Aixa, Mauro y yo. Siente que está bajo control y que yo estoy para él, pero sé que no me va a llevar a la final. Quiero demostrar que tengo el poder de cambiar el rumbo de este juego” .

. Juan Pablo (voto doble) “Es el más estratega de lo que era el equipo sur. Si logramos sacarlo es un golpe definitivo a las alianzas antiguas” .

. Malena “Es estrategia. Hay que derriba a alguien fuerte del grupo amarillo”.

Agustín “Es solo estrategia. Me parece un tipazo”.

