Susana Giménez cruzó al Gobierno por los impuestos al Candy Crush

En el clima distendido que propone el programa, Susana habló desde sus primeros pasos en el medio hasta su presente, en el que palpita su esperado regreso a la TV.

“El año que viene voy a hacer televisión. A mí me divierte trabajar, yo me fui porque no estaba de acuerdo con un montón de cosas que pasaban, no con el país, porque amo la Argentina, pero no me gustaba el Gobierno”, reconoció sobre las instancias que llevaron a que se mude a Uruguay.

Respecto a su día a día en su chacra de Punta del Este, señaló: “Me levanto tarde, al mediodía, me duermo a las 5 o 6, entera. Me tomo algo para dormir”, reveló la diva sobre su rutina en Uruguay. “Leo el diario físico, tomo un té, me baño y me llevo a los perros a correr. Nos vamos al lago y le doy de comer a las carpas”, enumeró.

En este punto, y consultada por Granados, la diva se explayó con una serie de quejas sobre el Candy Crush, la popular aplicación de entretenimientos, y contó que ya no compraba vidas por los impuestos que tenía que pagar en la Argentina: “Si juego en otro lugar que no sea acá, como en Uruguay, que te cobran en dólares, te suben el 70% y eso me dio bronca”, aseguró.

Y agregó: "No dejé de jugar, porque se puede jugar gratis, pero antes compraba vidas, gastaba 8 o 9 dólares, pero que te pongan el 70% para jugar al Candy Crush... La tarjeta ya está puesta en la app, pero me pareció una ofensa. Si todos hiciéramos lo mismo, esto no pasaría”.

"Dejé de comprar vidas en Candy Crush para no pagar el 70% más", sentenció Susana.

Susana Giménez y el amor de su vida

Durante la entrevista, le preguntaron sobre el gran amor de su vida, a lo que Susana respondió que nunca lo revelaría. “¿El gran amor de tu vida quién fue?”, le preguntó Migue. “Nunca lo voy a decir”, le respondió la diva, y cuando le preguntaba si la persona está vivo comenzó a reírse.

También se le consultó sobre algún acercamiento romántico con alguno de los galanes que había entrevistado, y mencionó que le encantaba Alain Delon, pero que no era necesario que ella tomara la iniciativa, ya que los hombres debían hacerlo. Afirmó que nunca fue rechazada, pero destacó que lo lindo no era eso, sino el cariño y el amor verdadero de la gente, tanto en Argentina como en Uruguay.