Susana Giménez: "Me gustaría que el pueblo se levante"

“¿Cómo es posible que maten a la gente y no pase nada?”, se preguntó la conductora. Rápido de reflejos para la repregunta, el periodista devolvió la pared con prestancia y soltó: “¿Sabés cómo se te extraña cuando hablamos de la idea de un país mejor?”.

Fue entonces que "La Su" dijo: “Siempre hablamos de la misma, y algún día se hará porque esto no puede durar, no puede ser que no se respete la Constitución, todo el mundo está pensando que algo tiene que pasar. Me gustaría que el pueblo se levante y diga ‘basta’, porque no puedo ver sufrir a la gente así. Lo que más me duele es la inseguridad, ¿cómo es posible que maten así a la gente y no pase nada? No puede ser”.

Embed

“En este país se castiga al éxito”, respondió Etchecopar, quien ejemplificó dicha afirmación refiriéndose a las críticas que recibió, por su supuesto malhumor, el actor Robert De Niro, quien se encuentra en Buenos Aires filmando la serie Nada con Luis Brandoni.

Fue allí que Susana Giménez develó: “Beto me convocó para hacerla y le dije que por mi contrato con Paramount no podía (...). Respecto a las críticas, es un horror, él viene mucho a la Argentina, tenía una amistad con Lito Cruz, ama el país, y además en Estados Unidos tienen otra educación con el tema de las fotos”.

"En la Argentina se cree que se puede avasallar a todo el mundo", añadió y cerró: "Es el único país en el que está mal trabajar, ser rico y tener guita. No lo toleran. Yo creo que la gente lo sabe porque todo el mundo dice eso, inclusive lo de los planes".