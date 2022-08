"Una sorpresa que termina en un hospital. Tomamos el vuelo a la medianoche del domingo, a las 2 de la mañana Fran empezó a vomitar, hicimos escala y ahí vomitó 4 veces más, le compré ropa nueva. Cuando llegamos a Punta Cana en el Traslado al hotel la nena seguía vomitando, pero agua. No podía tomar ni agua que la vomitaba. No sabíamos qué hacer, la metí a bañar, tenía mucha fiebre", narró Cinthia Fernández al respecto.

"Por acá andamos tristes. Parece que Fran queda internada un par de días porque tiene una bacteria. Le agarró gastritis aguda y, como no para, hay que dejarla internada. Acá estamos esperando al doctor", contó en tanto desde las redes sociales.

Mientras las dos hijas y la abuela disfrutan lo que pueden de las paradisíacas playas del Caribe, Cinthia Fernández acompaña a su hija más pequeña en el hospital. A tal punto que trascendió que la primera noche la madre durmió en el piso, según se contó en Intrusos (América). Para que la pequeña se sienta aún más acompañada "mandé a buscar a Perezoso (el oso de peluche que ama la pequeña) a ver si la cura. Por acá solo esperamos los resultados y al doctor, a ver qué hacemos".

Hoy se encuentra en la tensa espera de un diagnóstico. Y aunque la pequeña se recupera, aún no tiene tratamiento. En esta tensa espera, Cinthia agradeció los mensajes de aliento y apoyo: "Gracias a todos y hagan mucha fuerza. No puedo creer la mala suerte de preparar algo tantos meses y con tanto amor, y que justo le pase esta desgracia y no lo pueda disfrutar. Ojalá pronto mejore y podamos hacer de las nuestras".

Defederico se ofreció a viajar de urgencia

Matías De Federico señaló que se comunicó con su ex, Cinthia Fernández, y le dejó en claro que "si es necesario viajó a Punta a Cana" y aprovechó para agradecer los mensajes de aliento en este difícil momento y más a la distancia: "Gracias a todos por la preocupación. Fran está mejor. Recién hablamos por videollamada pero se tiene que quedar unos días más en observación".

Todo indica que antes de tomar el avión rumbo a Punta Cana, Francesca comió algo y se intoxicó y su salud empeoró en pleno vuelo.

En tanto "Pampito", panelista y compañero de Cinthia Fernández en Momento Doman (El Trece), contó que "el avión hizo escala y ahí tuvo que comprar ropa nueva de urgencia y cuando llegaron a Punta Cana la nena estaba casi desvanecida".

Sin dar detalles, Matías Defederico le mandó un mensaje a su hija: "muchas fuerzas a la morocha desde acá. Que se recupere pronto, te amo hija".