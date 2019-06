The Batman: cómo hizo Robert Pattinson para quedarse con el papel

La estrella de Crepúsculo compitió con el actor Nicholas Hoult, pero cumplió con todas las exigencias del director y se quedó con el papel

La preproducción de The Batmanno ha sido sencilla. El director Matt Reeves ha tardado en construir una historia que mantenga la esencia del personaje y no repita cada detalle de sus orígenes. Pero tras reescrituras y reescrituras, el cineasta decidió que su visión del vigilante de Gotham se centre en la faceta de Bruce Wayne como el "mejor detective del mundo". Una virtud que no ha sido explorada hasta el momento en la pantalla grande.