The Walking Dead: la trilogía sobre Rick Grimes no pasará por los cines

"Me preocupaba porque estamos empezando una cosa y la gente espera una muerte, no queremos darles eso. No puedes agradar a todo el mundo todo el tiempo. Es por eso que intento evitar leer todo lo relacionado o no sería capaz de levantarme por las mañanas", explicó Lincoln a The New York Times en noviembre pasado sobre su fugaz adiós.

Ante el anuncio de esta suerte de trilogía que mostraría el destino del personaje tras su alejamiento de Alexandria, la gran pregunta de los fanáticos era si su estreno sería televisivo o cinematográfico.

Y, finalmente, Johnny O'Dell, miembro de la productora Skybound –propiedad de Robert Kirkman, creador de todo este universo de comesesos- se encargó de informar a través de sus redes sociales que su lanzamiento será en la cadena AMC.

Con esta decisión de prescindir de un gran estreno en las salas de todo el mundo, el canal intenta mimar a los espectadores que se han enganchado desde un principio y aún se mantienen en vilo con el show. Ahora solo resta saber si el héroe en cuestión se las ingenia para sobrevivir o si los zombies lo alcanzan de una vez por todas.

