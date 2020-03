"Y esta es de una noche mexicana que no sabía de encierro, pero sí de dolor que me devoraba la carne", había escrito Thelma en una de las fotos donde se veía una figura sexy, desnuda en una ventana. Pero sus seguidores descubrieron la verdad y hasta arrobaron a una modelo polaca, verdadera protagonista de las imágenes, quien no dudó en reclamarle a Fardin. "Etiquetame o borrala", le reclamó la mujer sin vueltas.

El nombre de la actriz argentina se convirtió rápidamente en TT número 1 en Twitter por la polémica, que recuerda a la suscitada días atrás con Evangelina Anderson. Luego del revuelo en redes, Fardin decidió eliminar los posteos de la controversia y publicó un extenso descargo.

"Si subo una foto en malla no fui abusada, si subo una foto que me gusta soy ladrona, si escribo una frase o un libro no pude ser yo porque ¿cómo voy a tener la capacidad intelectual? Si tengo ideología política seguro es porque me acuesto con algún funcionario de ese partido. Si subo una foto del vino que me estoy tomando no tengo corazón por la gente que está en situaciones aberrantes en medio de esta pandemia", escribió Thelma.

Frente a una seguidora que no la atacó y le preguntó qué había pasado, Fardin indicó que creyó que "eran dos fotos sueltas" de internet. "No dimensioné que del otro lado podía haber artistas que podían sentir que su trabajo era atropellado. Jamás haría algo quitándole crédito a su trabajo", agregó. La foto es de Magda Nalecz, quien publica en sus cuentas fotos y se especializa en el trabajo de las sombras. La imagen en cuestión se publica aquí junto a la imagen de Thelma.

La actriz en otro momento eligió victimizarse diciendo que los seguidores la agreden y cuestionan con animosidad. "Me entristece pensar que en su cuarentena en vez de hacer una introspección siguen escupiendo violencia. Que en vez de agradecer lo privilegiados que son por poder pavear en las redes y no tener que pensar si van a poder comer mañana elijan invertir el tiempo en agredirme. Esa violencia que ejercen conmigo es agotadora, pero no me hace daño, el problema es lo que representa: esa necesidad incansable de deslegitimar a quien rompe el silencio, la vara alta en cada paso que dé a quién se animó a denunciar lo que quieren guardar bajo la alfombra", escribió.

ADEMÁS:

Susana Giménez pasa el encierro con tranquilidad y optimismo

Demoran a Alex Caniggia por incumplir el aislamiento obligatorio