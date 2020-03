La diva dijo, además, que "no es tan terrible quedarte en tu casa" y criticó a los que eluden el aislamiento. "No puedo creer que haya gente que no haga la cuarentena, que se crean cancheros". Finalizó: "Esto va a ir bien"

En medio del crecimiento de la pandemia, Susana Giménez analizó la crisis sanitaria que atraviesa a todo el mundo y expresó su deseo de que Argentina pueda recomponerse de esta situación en el corto plazo.