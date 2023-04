"El primer confirmado para el Bailando 2023 es, nada más ni nada menos, que Tomás Holder. Bienvenido al Bailando 2023″, informó el presentador, quien contó que Holder tuvo que desvincularse de Telefe para poder formar parte del programa conducido por Marcelo Tinelli.

Como era de esperar, tras la confirmación de la buena nueva, Holder publicó un video en su cuenta de Instagram para mostrar toda su felicidad por la noticia.

holder bailando.mp4 Tomás Holder fue confirmado para el Bailando 2023 y se puso a llorar de la emoción

"Estoy super emocionado, no caigo todavía, no puedo creer esto. Es una oportunidad gigante que me está dando Marcelo, increíble. Estoy muy emocionado por todo el camino que recorrí, sabiendo que arranqué con TikTok, que al principio había muchas críticas...", se manifestó Tomás en la red social.

"Tengo la piel de gallina, no puedo hablar. Que un pibe del interior, de 22 años, esté hoy acá, es una locura. Se lo debo mucho a ustedes. Gracias Marcelo y a la gente de LAM que me banca. Espero que disfruten de este Bailando que va a estar muy bueno", agregó profundamente emocionado.

image.png La cuestionable frase sobre la China Suárez

Horas antes, el ex Gran Hermano, había lanzado un comentario polémico con respecto a la China Suárez, recientemente separada de Rusherking. Ante una pregunta de un seguidor en Instagram, Holder manifestó sus deseos de formar una familia y, al ser consultado sobre con qué famosa le gustaría iniciar una relación, dejó una polémica frase: "La China y romperle el psiquis".

La insólita y violenta respuesta de Holder no tardó en volver viral en otras redes sociales y muchos salieron al cruce señalando lo "innecesaria" e "irrespetuosa" que era esa sentencia.