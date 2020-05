Sin embargo, tras el escándalo, Lopilato realizó un descargo en el que aclaró la situación y trató de despejar los rumores. Pese a sus palabras, muchos usuarios no creyeron en su defensa y siguieron insistiendo en que realice la denuncia correspondiente.

Esta tarde, intentando dejar el tema atrás, la actriz charló con Intrusos y remarcó que “Mike es todo un caballero, un hombre con todas las letras”. “Son acusaciones de personas que no me conocen, no conocen ni a mi entorno ni a mi familia. (…) Si ellos querían lastimarme lo lograron. Sentí porque saliendo a explicar y decir mi verdad a muchos no les alcanzaron. Cuando hablo de muchos hablo de los medios también que siguieron a alimentar cosas sabiendo que no es verdad. Conocen mi familia y de dónde vengo. Me lastimó. Y así como te digo eso te digo que recibí mucho amor de la gente”, relató.

Por otra parte, la ex Rebelde Way aseguró que su esposo recibió distintas amenazas. “La cantidad de gente que me mandó fotos con armas diciendo que lo iban a matar a Mike cuando llegáramos a Argentina. Diciéndome 'le vamos a cortar los dedos', 'le vamos a poner una bomba' o incluso diciendo que cuando llegue al aeropuerto le iban a dar una golpiza”, aseguró.

En ese sentido, Lopilato afirmó que quienes se “se encargaron de difamar van a tener que dar explicaciones a la Justicia”.

Luisana Lopilato amenezas a Bublé América TV

ADEMÁS:

Celeste Cid compartió un beso apasionado a Julieta Zylberberg en "Separadas"

Va a fondo: Vicky Xipolitakis busca que su ex reciba prisión domiciliaria