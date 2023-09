Tras separarse, Facundo Moyano ya estaría haciendo vida de soltero

“Él ya está haciendo vida de soltero; el jueves pasado lo vieron en un restaurante parrilla que está por la zona de Palermo que después se hace cachengue y me dijeron que se estaba levantando a una mina”, contó Nancy Duré.

Para sorpresa de muchos, la panelista también aportó un dato impactante: "En ese tiempo, me cuentan que Eva tuvo algo con Manu Urcera, el actual novio y futuro marido de Nicole (Neumann)".

Cabe recordar que el jueves 22 de septiembre fue cuando Facundo dio a conocer en el programa Verdad Consecuencia (TN) la ruptura con la modelo y conforme a lo informado por Nancy, esa misma noche habría sido visto con otra mujer.

Bargiela y Moyano se conocieron hace siete años cuando la modelo tenía 23 y el dirigente 31. Iniciaron un romance con varias idas y vueltas y, en el medio, el sindicalista fue vinculado a Nicole Neumann y Susana Giménez. En octubre de 2021, la pareja se casó por Civil.

Eva Bargiela: “Yo no me quería separar de Facundo Moyano”

La modelo fue a LAM, después de enterarse por televisión que su marido había tomado la decisión de separarse. “Estoy tratando de no ver la tele y mantenerme al margen. Yo a él lo considero mi familia, siento que nos faltó comunicación. Él me dijo que cumpla mi sueño pero que no iba a ser parte del show”, dijo Eva, que se encuentra participando del Bailando 2023.

Y agregó: “Estábamos en casas separadas, atravesando una crisis. Hablábamos de una posibilidad de recomponer. Tuvimos discusiones de pareja, pero no pasó algo grave entre nosotros. Estoy angustiada y soy sensible”.

“Yo le pedí que nos pongamos de acuerdo y respetar mi etapa en el programa. Yo quería sonreír y pasarla bien. Yo no me quería separar, ahora no sé”, señaló Eva.

"Yo pensé que el Bailando nos iba a hacer bien porque está bueno que tu pareja se realice. No pensé que iba a ser la gota que rebalse el vaso", reveló, que destacó que todavía lo ama y que no pensaba en divorciarse: "Yo me casé por amor, yo no me quería separar".