Guerra de Titanes: Carmen Barbieri vs. Yanina Latorre

Una enojadísima Carmen Barbieri respondió en su programa en el canal Ciudad Magazine los dichos que Yanina Latorre habia hecho en "LAM", el ciclo que conduce Ángel de Brito por América TV.

“¡Sabés que me hartaste, Latorre! ¿Quién te creés que sos? ¿La dueña de la televisión? ¿Cuánto hace que estás en la tele? ¿De dónde venís?”

La tensión creció -aun más- cuando "La Leona" mostró "sus garras" contra la panelista de "LAM" “¿Quién sos para decir que yo me burlaba de Sofía Aldrey? La amo. Es la ex de mi hijo, una mujer que amo, admiro y respeto. ¿Cómo me voy a burlar?”.

Carmen Barbieri levantó temperatura y embistió ferozmente contra Latorre: “Estúpida, sos estúpida, tarada ¿Por qué no mirás bien lo que hacíamos? Jugábamos, tratábamos de que la gente en casa se ría y disfrute, y hablábamos de lo que había pasado. Pero nunca nombré a Sofía. Nunca estuvo en mi cabeza, porque si no hubiese parado el tema para no hacerla sentir mal a ella”.

Fue entonces cuando la la capocómica recordó un momento incómodo en la vida de Yanina.

“Yo pasé un momento terrible, ¡y vos también! A vos te cag..., te metieron los cuernos ¿Cuánto habrás llorado y sufrido? ¡Lo que habrás adelgazado! Si yo, que soy gordita, bajé de peso, imaginate vos, mi amor”, ironizó.

Para terminar, y visiblemente molesta, la conductora de "Mañanisima" expresó sin filtros: “¡Estoy harta de vos! No te lo voy a permitir, Latorre ¿Cómo es tu apellido? Porque Latorre es tu marido ¿Cómo te llamás vos, nena? Dejame de jod... Ya me hinchaste las pe... Ahora yo te voy a hacer un juicio a vos. ¡Esto fue una joda, loco!”.

La respuesta de Yanina

Por su parte, Yanina Latorre le contestó a Carmen Barbieri en "LAM" (América TV): “Yo lo que dije es que al ver el programa de Carmen y verlos a todos riéndose justo el día en el que teóricamente Estefi buscaba justicia y negaba todo lo que había pasado con Fede, qué loco que una hora antes de ir al Tribunal en su programa con el chico y la suegra en cuestión se estén riendo cuando hay una chica como Sofía Aldrey que la pasó para la mierda”.

“Si me río del tema una hora antes se supone que si me río no me afecta, esto es lo que dije básicamente y es lo que la calentó a Carmen. Yo creo que ella se dio cuenta que yo tenía razón y la dejé en evidencia", expresó la "angelita".

Mirando a cámara, Yanina Latorre le habló directamente a la capocómica: “No me voy a poner a tu altura, Carmencita, porque cuando vos desde tu lugar de conductora de televisión decís 'estúpida', 'tarada', 'cornuda', eso a vos te grafica, muestra tu verdadera personalidad, te hacés la copada y no sos copada”, sentenció.

“Si te sacaste, Carmencita, eso habla más de vos que de mí. -continuó Latorre- ¿Quién soy yo? Yanina, con eso a vos te alcanza y te sobra”.

Y agregó: “Siempre me tiran con eso del nombre y con el cuerno que me comí. Pero yo nunca hablé de tus cuernos, ni que Santiago te dejó con una deuda con el fisco que tuviste que pagar y laburar años, que le lavabas el culo cuando tenía una enfermedad y el tipo te garcaba y te dejó endeudada. Siempre me compadecí, te ayudé y me inmolé”.

La panelista explicó lo que ocurrió en aquél momento y por qué ella actuó de esa manera .

“Me hacían creer que Barbie era una loquita y una tóxica y yo como una pelotuda inmolándome por vos y por tu hijo, defendiendo a tu hijo acusado de golpeador y me tengo que fumar a tu hijo que hoy en Twitter me diga 'Años de mentira'. Sí, pobre, mintiendo en contra de Nazarena, porque me operaron y yo les creí. Vos lloraste, me contaste una historia, cómo habías criado a tu hijo y te creí”, aseguró.

Carmen lleva a Yanina a Tribunales

En una entrevista con el periodista de "LAM" Santiago Sposato, Carmen Barbieri confirmó que habló con su abogado para iniciarle acciones legales a Yanina Latorre y que el letrado le solicito que no haga más declaraciones a la prensa.

Seguramente este duelo tendrá más capítulos.