Facundo Moyano contó que se separó de Eva Bargiela

“Su mujer forma parte del "Bailando", ¿eso es algo que a usted lo incomoda?”, le preguntaron al dirigente. Muy serio, el hijo de Hugo Moyano contestó de manera tajante: “Estamos separados y no voy a hablar del tema porque no me corresponde, nada para agregar”.

La modelo no había dado ningún indicio sobre la separación. De hecho, había hablado sobre la posibilidad de que su marido fuera a verla al certamen "Bailando 2023" (América TV), donde ella se encuentra participando.

“Creo que le voy a tener que insistir un poquito para que vaya. Él se pone más nervioso si no es un programa de política o de actualidad”, había manifestado días atrás Bargiela.

Ahora, tras haberse enterado por TV de esta separación, la modelo reveló que además de sorprendida está "triste". "Gracias por preocuparse. La verdad es que es un momento triste y por ahora prefiero no hablar. Gracias por entender", le dijo Bargiela a TN Show.

“Hace más de siete años que nos conocemos, desde que yo tenía 23 y él 31. La realidad es que hemos tenido nuestras idas y vueltas, pero lo de Susana Giménez... La verdad que es una genia. Siempre que me la cruzo es un amor conmigo y es una divina. No me da celos. Es parte de la vida y lo importante es que nosotros nos hemos separado, pero nos hemos vuelto a elegir. Eso es lo valioso”, afirmó la modelo.

En octubre de 2021, Bargiela y Facundo Moyano se casaron por Civil. Según las declaraciones del dirigente, la historia de amor ya forma parte del pasado.