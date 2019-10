Se trata de Ulises Jaitt y cuyo testimonio podría dar un giro en la historia que el día lunes la esposa del galán, la infartante Sabrina Rojas, al asegurar que las fotos en cuestiones que se viralizaron constituye un delito y que por ello acudirán los dos a la justicia.

En lo que respecta a la relación de pareja, Rojas explicó que esas fotos son del padre de los dos hijos de ambos (Esperanza y Fausto) y que el contexto "fue durante los casi tres meses de separación del verano pasado en el que cada uno tuvo la libertad de hacer lo que quiso".

Pero este martes, Ulises Jaitt (hermano de la fallecida mediática Natacha) aseguró conocer íntimamente a la destinataria de las imágenes prohibidas de Castro, con quien habría tenido un affaire en el pasado.

“Con Luciano Castro tenemos en común una misma mujer. Una amante. Antes de que se casen (Castro y Rojas) tuvieron varios encuentros. Se conocieron en un asado, a través de amigos y él se enganchó mucho con ella por eso se veían siempre en otro lugar que él tiene en Olivos, un bulo, y yo lo tengo comprobado en audios y videos que ella tiene guardados y nunca se los pasó a nadie”, contó.

"Tengo la información de que (Castro) se las mandó a una señorita con la que se habría encontrado en otro tipo de situaciones. Ella no me autorizó a pasar su nombre", se atajó Jaitt.

Y por si fuera poco, Ulises contó una parte del diálogo con la mujer en cuestión: "Esa señorita, en persona, me hizo escuchar un audio de Luciano Castro en el que le dice que la pasó bien y que la quiere volver a ver. Tengo la certeza de que no lo hackearon".

ADEMÁS:

“Después de tener sexo con ella le pregunté si alguna vez lo hizo con famosos y ella me contó esto. Él la bloqueó después de un tiempo porque Sabrina Rojas se enteró de esta infidelidad, que ocurrió en la época en la que trabajaba en Los Ricos no piden Permiso (2016)”., agregó.

“El la llamaba ni bien salía de las grabaciones porque la quería ver. Era como que se había enamorado. Cuando Sabrina se enteró, se le pudrió todo y Luciano le contó que ella lo extorsionó con pasar este material a la prensa si no se casaban. Y no iba a poder ver más a los hijos”, siguió Ulises.

“Luciano tiene un amigo que le arma estas fiestas en un bar. Hay un “Bar Mentiroso' que es la excusa. Hay muchos famosos que van que no me interesa nombrarlos. Algunas de acá los conocen muy de cerca. El dueño del bar no es famoso. Ahí hay fiestas y la excusa es ir a ver una banda. Van jugadores de fútbol y periodistas. El 'bar mentiroso' queda en Villa del Parque y está promocionado por el mismo Luciano en las historias de Instagram. La excusa es ´vamos a ver una banda´”

Más tarde, en Incorrectas, Ulises reveló que la joven ex amante tiene “conversaciones en las que Luciano le hablaba mal de Sabrina Rojas”. “Le decía que no se la bancaba más, que era una represora”, agregó.