El domingo, invitado especial del ciclo Debo Decir (América TV), el actual candidato a suceder a Vidal, aseguró que un cura del barrio Carlos Gardel que “con la pérdida de empleo hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo. Eso es un delito, hoy está prohibido y es ilegal, pero no pasa por ahí el fenómeno”, dijo en referencia a las intenciones de ir a buscar a los que practican el “narcomenudeo”.

En este sentido, Novaresio, dijo que “La pregunta concreta era si él creía que la legalización de la marihuana para uso persona servía para combatir el narcotráfico o no. Es muy difícil que los candidatos se pronuncien sobre el tema del narcotráfico, y es muy difícil que en campaña digan algo, sobre todo uno como Kicillof que sacó una enorme ventaja”.

“Yo creo que es parte de nuestra responsabilidad semejante banalidad y superficialidad en el análisis. (…) Lo que dijo Kicillof es rigurosamente cierto. Si hay alguien que alguna vez, de verdad, se acercó a trabajar en los lugares de marginalidad y pobreza extrema, sabe que lo que dijo Kicillof pasa; y la invocación que hace al sacerdote es rigurosamente cierta. No me gusta ser autorreferencial pero vengo de Rosario, donde el narcotráfico golpea, y mucho. Y como si esto fuera poco, conozco de cerca, por ser amigo, a un cura heroico que se dedica a combatir el narcotráfico con su voluntad, con el evangelio y con dos pesos con cincuenta. El Padre Montaldo, que falleció, me dijo ´no puedo competir más con los narcos porque no tengo anda que ofrecerles. Yo hago que jueguen al fútbol, que estudien, que coman; y los narcos les ofrecen 15 mil pesos a la semana”, dijo Novaresio.

“Entonces podemos jugar a la campaña y tirarle por la cabeza la frase a Kicillof que no ensalzó que los pibes puedan ir a vender droga como salida laboral; o lo tomamos como algo descriptivo. El posible gobernador de la provincia de Buenos Aires sabe que esto sucede y le exigimos que diga qué es lo que va a hacer. O jugamos a cualquier cosa”, cerró.