Según la madre de Alex, Charlotte y Kevin, el futbolista se creó una cuenta falsa de Instagram y se dedicó a increparla bajo el usuario “Pedro77777yu”. Como se puede apreciar en las capturas de pantalla, durante un buen rato, ella no respondió ante la catarsis de su ex pareja en la que explicaba sus problemas económicos. “Te voy a declarar insana”, arremetió el Pájaro vía chat.

A pesar de mantenerse en silencio en la conversión, Nannis no dejó pasar la oportunidad de escrachar al ex futbolista a través de historias que publicó en sus redes sociales. “Se piensa que tengo trolls de tantos mensajes que me llegan, jaja. Anda a comerte un macho”, acotó sobre una de las capturas que compartió. Y más tarde, cuando el jugador habló de su actual pareja Sofía, Nannis sí decidió responderle directamente.

“52 años y tan pelotudo. No te das cuenta que lo único que quiere es hacerse famosa (…). Pensá un poco o la droga te quemó todas las neuronas“, escribió sin medias tintas.

Esa frase solo enardeció más al futbolista que llegó a contestarle que ‘’va a terminar muerta”. Inmediatamente, la mediática decidió exponer ese mensaje través de otra historia. “Me amenaza de muerte: que conste y que esto quede, si me pasa algo es por este tipo y el mafioso de (Fernando) Burlando y todos los que hacen negocios con mi marido. Son mafia”, sentenció.

Mirá las capturas:

cap-1.jpg

cap-2.jpg

cap-3.jpg

cap-4.jpg

cap-5.jpg

