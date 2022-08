Una exdiputada del Frente de Todos se postuló para Gran Hermano

“Ojalá que esta sea mi oportunidad”, dijo Romina, de 34 años y nacida en el partido de San Martín, en el video que envió a la producción, con el objetivo de postularse.

A diferencia de otras ediciones de este formato internacional, los videos para ingresar a la famosa casa se vuelven virales en las redes sociales y de esta forma aparecen casos llamativos, como el de esta exlegisladora.

Romina-Uhrig-CFK.jpg Romina Uhrig junto a la vicepresidenta Cristina Fernández. Archivo.

La última edición había sido en 2012, cuando las redes no eran tan masivas y, de hecho, no se habían difundido Instagram o TikTok, las más usadas actualmente.

En este contexto, se filtró la filmación de Romina, quien no sólo incursionó en política sino que es esposa del exintendente de Moreno Walter Festa.

A través del video de casi dos minutos, Uhrig confesó que es la segunda vez que se postula para ingresar a la casa más famosa del país: "A los 18 años me había anotado y no se me dio".

Gran-Hermano-Romina.mp4

"Me llamo Romina. Considero que tengo una familia hermosa", "me encanta entrenar, hago musculación, hago tenis" y "me encanta cocinar, es como mi cable", detalla.

"Soy muy creyente y que sea lo que Dios quiera y que esta sea mi oportunidad", agrega a la vez que cuenta que hace belleza de manos: "Hago uñas esculpidas, despeja mi cabeza un montón".

Madre de tres hijos, actualmente trabaja en el Instituto de Previsión Social bonaerense.