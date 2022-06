Una fan de Ricardo Arjona se desnudó en el medio de un show

El momento se volvió viral, luego de que una fan de origen cubano llamada Rocío Gallardo, se quitara la remera mientras el cantante guatemalteco cantaba la canción "Desnuda".

Allí mientras revoleaba la blusa, logró acaparar la atención de Arjona, que no podía creer lo que estaba pasando. Al grito de "¡Me miró!, ¡ Me miró!" , la joven celebraba la reacción del cantante, que luego volvió a hablarle directamente y expresó: "Me olvidé la letra y todo".

Rocío le dijo al interprete que se encontraba con su esposo, quién aprobada la osadía. A lo que el cantante preguntó "¿Si?" y siguió entonando el estribillo de la canción que rezaba: "Desnuda, que no habrá diseño que te quede mejor, que el de tu piel ajustada a tu figura".

Como era de esperarse, Rocío Gallardo, ganó fama de manera inmediata. En su cuenta oficial de Instagram, la maquilladora de origen cubano que reside en los Estados Unidos realizó un video en sus redes, muy emocionada para expresar sus sentimientos tras haber vivido este momento con Ricardo.

“Confieso que sigo llorando después de ver el video porque me parece mentira que haya podido hacer contacto de palabra y que me haya tirado un beso mi cantante favorito”, explicó la joven entre lágrimas. Más tarde, comenzó a dar entrevistas a diferentes medios.