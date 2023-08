Una multitud despidió a Sinéad O'Connor en un emotivo funeral

Familiares, admiradores y amigos llenaron las calles de esa ciudad donde la intérprete vivió durante los últimos 15 años y le dieron el último adiós en una emotivo funeral.

El primer ministro irlandés Leo Varadkar y el presidente Michael Higgins asistieron, al igual que figuras de la música como Bono, de U2, y Bob Geldof, de Boomtown Rats.

Pero la procesión a un cementerio para un entierro privado reflejó el impacto de su vida en los fans conmovidos por su voz celestial y profunda, y por su vida a veces problemática.

Cientos de personas peregrinaron a su antigua casa en Bray, en la ciudad costera al sur de Dublín donde O’Connor vivió durante 15 años antes de mudarse a Londres, donde fue hallada muerta el mes pasado.

Además de numerosas coronas florales y fotografías, sus vecinos y seres queridos recordaron hoy con pancartas el carácter reivindicativo de la artista, reconocida mundialmente por su música, pero también por las causas que defendió, como los derechos de las mujeres, de los menores y de la comunidad LGTBIQ+, entre otras.

Embed

Su irrupción en los '90 y su carrera

La compositora y cantante, gran irrupción sonora en la escena musical de los ’90, fue intérprete de la balada “Nothing Compares 2 U”, de Prince, una de las canciones más destacadas de esa década, aunque su camino artístico estuvo atravesado por escándalos y tragedias.

El último suceso dramático de su vida ocurrió en enero de 2022 con la muerte de su hijo Shane, de 17 años, momento desde el cual la artista no ocultó el deseo de quitarse la vida y motivo por el cual fue internada.

80898dd0-f428-4888-8d26-cdac235a1515_alta-libre-aspect-ratio_default_0.jpg Sinéad O'Connor.

En su último tuit, O’Connor publicó una foto de Shane y escribió: "Desde entonces, vivo como una criatura nocturna no muerta. Fue el amor de mi vida, la lámpara de mi alma".

Previamente, Sinead estuvo varios años alejada de los escenarios, con un fugaz regreso a los recitales hacia octubre de 2019.

La destacada artista de folk rock editó una decena de álbumes y este año fue homenajeada con el galardón inaugural "Disco clásico irlandés" en la RTÉ Choice Music Awards.

O’Connor, que nunca ocultó su lucha de décadas contra enfermedades mentales, había escrito en su cuenta de Facebook a principios de mes que se había mudado otra vez a Londres luego de 23 años y que estaba terminando un disco con pubicación el próximo año.

También compartió en esa ocasión sus planes para hacer una gira en Australia y Nueva Zelanda en 2024 y en Europa, Estados Unidos y otros territorios en 2025.

La música tuvo una infancia difícil luego de la separación de sus padres cuando tenía ocho años: contó que desde edad temprana su madre la golpeaba, lo que llevó a que O’Connor se convirtiera luego en una activista de esa temática.

La carrera de O'Connor progresó después de que comenzó a trabajar con la exdirectora discográfica de U2, Fachtna O'Ceallaigh, y encontró un éxito temprano con el lanzamiento en 1987 de su álbum debut "The Lion and the Cobra", que alcanzó el estatus de oro y le valió una nominación al Grammy a la mejor interpretación vocal femenina de rock.

Embed

Su avance internacional se produjo con el lanzamiento de su segundo disco, "I Do Not Want What I Haven't Got", que incluía el nuevo arreglo de O'Connor de "Nothing Compares 2 U", una canción originalmente escrita por Prince y lanzada bajo su proyecto paralelo, The Family.

La canción alcanzó el primer puesto en varios países y permaneció en lo más alto de los rankings de Irlanda durante 11 semanas, lo que le valió una nominación al Grammy por grabación del año, así como otra nominación a la mejor interpretación vocal femenina de rock. El álbum también ganó un Grammy a la mejor interpretación de música alternativa.

Luego, O'Connor lanzó ocho álbumes más y fue nominada a un premio Grammy al mejor video musical, formato largo por su concierto en vivo VHS "Year of the Horse", en 1990.

Su canción de 1996 "Famine" también recibió una nominación al Grammy a Mejor Video Musical, Versión Corta y en 2012, la canción "Lay Your Head Down", que interpretó para la banda sonora de la película "Albert Nobbs", recibió una nominación al Globo de Oro a la Mejor Canción Original.