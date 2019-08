“Valeria Bertuccelli, que no tiene redes, me pide que comparta esto”, dice el tuit escrito en la cuenta de Pichot y está pegado el texto que indica: “Hola, soy Valeria Bertuccelli. Nunca pertenecí al colectivo de actrices argentinas, por lo tanto nunca me fui. Si bien es verdad que algunas actrices abandonaron el colectivo, por no compartir criterios, no lo hicieron para dividir nada, simplemente se fueron. En este momento no pertenezco a las bolten tampoco, aunque entiendo que no es un grupo organizado, sino más bien amigas debatiendo, sin más pretensiones que eso. Los oportunistas de siempre quieren usar estas noticias irrelevantes para hablar mal del movimiento feminista que es mucho más inmenso e importante que todas nosotras. Saludos para todxs”.

El colectivo Actrices nació el año pasado con el objetivo de apoyar el proyecto de Ley por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y meses más tarde se hizo famoso al acompañar a Thelma Fardin cuando la joven actriz denunció a Juan Darthés. Más allá de Laura Azcurra, quien aceptó que “este enorme movimiento de mujeres tiene diferencias, pero no hay ruptura. Las compañeras que se fueron lo hicieron al inicio de nuestra unión. De un grupo de 400 mujeres en red federal, fueron diez aproximadamente. Es natural que, en convivencia con tantas mujeres, haya modos distintos de accionar”.

El resto no se habían referido al tema y Bertuccelli fue la primera. De quienes formaron Las Bolten (Laura Novoa, Gloria Carrá, Flor de la V y Erica Rivas, entre otras) tampoco surgieron palabras.

Por último, cabe recordar que en junio del año pasado, Valeria sorprendió al revelar que Ricardo Darín la había “humillado tremendamente” mientras eran compañeros en Escenas de la vida conyugal. En Actrices Argentinas se debatió esta situación, pero tras la votación en una asamblea, el colectivo no se pronunció a favor de Bertuccelli. Incluso Griselda Siciliani, Dolores Fonzi, Julieta Cardinali y otras profesionales hicieron público su apoyo al actor.

