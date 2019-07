Inés Estévez le reclamó a Mauricio Macri por niños con discapacidad

La actriz cuenta paso a paso los tratamientos y los momentos de recuperación o retroceso de sus dos hijas adoptadas junto a su ex pareja Fabián Vena: Vida y Esperanza. Pero ayer apeló a las redes sociales para hacer un desesperado pedido al presidente Mauricio Macri, a la vicepresidenta Gabriela Michetti y al diputado nacional y pre candidato a senador de Juntos por el Cambio Martín Lousteau, por cumplir con una política de protección a los chicos discapacitados ante recortes de presupuestos que sufre un área tan sensible.

Las dos hijas padecen un retraso madurativo -una leve y la otra más intenso- y compartió un video en el marco de la movilización del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad con una contundente solicitud a los políticos de Cambiemos. "No abandonen a nuestros hijos y familiares. No abandonen a mis hijas y a nosotros, los padres, que luchamos a diario para sacarlos adelante", escribió la actriz que pronto estrena la ficción Pequeña Victoria junto a Julieta Díaz, Natalie Pérez y Mariana Genesio por Telefé.

ADEMÁS:

Dos policías desplazados por permitir circular sin VTV ni luces a Juan Acosta

Kämpfer enfrentó a Juan Acosta: "Soy la que soy muy c...., ¿te acordás?"

En el video en cuestión la actriz hace referencia a una grave situación en el sistema de atención a las personas con discapacidad, y asegura que "el gobierno abandona a las personas beneficiarias del plan Incluir Salud debido a que ven a la discapacidad como un gasto, y que esta medida se ejecuta a través de la quita de pensiones y la subejecución de presupuestos".

En las redes sociales la actriz recibió una serie de críticas por meterse en una campaña política a lo que ella contestó que "las instituciones a las que asisten los niños, así como también los transportes que los llevan y terapeutas que los atienden, no cobran su sueldo hace seis meses. Soy parte de los damnificados, mis dos hijas, y cientos de padres con niños con discapacidad que ven entorpecidas las prestaciones y tratamientos".

La lucha de la actriz contra los molinos de viento llegó incluso a instituciones afines a su trabajo actoral: "¿Sabías que si el colegio de tu hijo no es para discapacitados, la Obra Social no está obligada a pagar la cuota aunque el colegio sea integrador? El directorio de OSA, la obra social de actores, rechaza pagar el colegio común con integración de Vida (mi hija), que es lo que ella necesita específicamente para avanzar. Si no tengo dinero para absorber la cuota (y no siempre lo tengo) la condenan a una escuela especial que en su caso la dañaría ya que solo tiene TGD leve sin patología. Convivir con una población más afectada la nivelaría hacia abajo y la haría sentir excluida y diferente", explicó días atrás.