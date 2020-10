Vicky Xipolitakis asombró a Martitegui: "No para de bebotear y sale perfecto"

https://twitter.com/MasterChefAR/status/1314034198789992449 ¡Vicky lo hizo! @VXipolitakisOK la rompió con su cerdo envuelto y se lleva un beneficio importantísimo para la próxima semana de competencia #MasterchefArgentina pic.twitter.com/UsVk9U1IJu — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) October 8, 2020

En este caso, el jurado más estricto de MasterChef Celebrity, Germán Martitegui, halagó el trabajo de Vicky Xipolitakis, que se ganó la primera medalla de oro.

Vicky Xipolitakis cocinó cerdo dentro de un foil de aluminio y la devolución de Donato De Santis resultó un poco seca, no muy convencido del plato. Martitegui probó y quedó asombrado por el punto de cocción de la carne. “No entiendo cómo te salió así pero es una lección para mí”, dijo.

“Es como que no para de bebotear todo el día y está todo el tiempo como canchereando y decís ‘bueno, no está haciendo nada’. Está como muy preocupada en ser simpática, en halagar, en muchas cosas que a mí no me importan cuando estoy cocinando. Pensé que perdía seriedad haciendo eso y de repente me encuentro con un plato que está perfecto, muy rico”, continuó Martitegui.