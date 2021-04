Vicky Xipolitakis, con un tapado amarillo y nada más abajo

Le mediática compartió una serie de fotos con un tapado amarillo, sin absolutamente nada de abajo.

Por ese motivo y dejando entreabierto su coqueto vestido, la Griega estuvo a puntos de mostrar de más en las fotos que compartió en Instagram.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vicky Xipolitakis (@victoriaxipolitakisok)

Sus seguidores celebraron la publicación de estas postales con un tendal de likes y un sinnúmero de comentarios con buena onda para la escandalosa modelo nacida en Lanús.

“Yo esperando a que Martitegui comente”, escribió un seguidor a propósito del coqueteo que Vicky Xipolitakis le hizo a una de los jurados de Masterchef Celebrity en su paso por la primera temporada del certamen de Telefe.

“A German le gusta esta foto... él te mira con ojos de amor”, fue otro de los comentarios en las redes a propósito del accionar del calvo jurado.

En su posteo anterior en Instagram, la Griega compartió un sorteo de un cochecito para bebé junto con una fotos donde lució con un atuendo en blanco y negro.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vicky Xipolitakis (@victoriaxipolitakisok)

A propósito de los cochecitos, Pampita y Vicky Xipolitakis fueron dos de las invitadas al primer programa de la nueva temporada de PH, "Podemos Hablar".

Allí fue que la modelo reveló que la ex participante de Masterchef Celebrity la sorprendió con un gran regalo por su embarazo que puso celosa a sus más íntimas amigas.

"Llegué y Vicky me trajo un regalito porque estoy embarazada, pero no es un regalito, me trajo una caja así de grande con un cochecito. Mis amigas me miraron como diciendo '¡nos mató! ¿En el baby shower qué hacemos?'. Gracias Vicky, gracias por el regalo", relató Pampita.

Vicky Xipolitakis compartió el momento en su cuenta de Instagram: "Un regalito para tu pancita, es algo nuevo. Felicitaciones, me puse muy contenta de verdad, es una gran bendición".