Victoria Vanucci volvió a la Argentina renovada y con novio nuevo

Con una melena corta, tatuajes y un rumor muy fuerte que la vincula con un poderoso empresario mexicano de la industria cinematográfica que llegaría después de la separación de Matías Garfunkel.

"Vicky cambió su vida por completo. Ya no se mueve con chofer, ahora maneja y lleva una vida simple. Se levanta a primera hora de la mañana para llevar a sus hijos al colegio y no cree más en la vida que tuvo. En los últimos tres años, cambió. No la reconocerían si la vieran por la calle, no sólo cambió espiritualmente sino físicamente", reveló Rosenfeld, quien mantiene conversaciones a diario con su clienta y que lleva adelante un divorcio millonario.

Según detalló Rosenfeld, Vanucci "refundó su vida" y se hizo vegana y desde hace tiempo come lo que cosecha en su huerta orgánica. Más allá de esa delicada alimentación orgánica, la ex tenista sumó a su rutina la meditación y el yoga, ya que desde hace tiempo, cuando comenzó con los problemas de pareja, sufrió ataques de pánico que controló con esos ejercicios.

Una nueva Vanucci que sigue con los cambios y que pretende dejar atrás la polémica que le generó un gran rechazo en todo el mundo cuando sus ex empleadas filtraron fotos de ella y su ex marido en pleno safari por el Africa, en las que se la ve posando con animales asesinados sólo por diversión.