Video | Así fue el maltrato del Chaqueño Palavecino contra un músico

La víctima se llama Renzo Tapia y desde las redes sociales compartió las imágenes del recital en la Plaza de la Música de Córdoba, lugar en el que se dio la agresión verbal.

"Muy triste la acción del Chaqueño. Realmente no sé qué habrá pensado. Yo solo quería darme el gusto de compartir un tema con él porque realmente lo admiraba, pero mostró su lado más feo. Después de tanto insistir me permite subir a cantar, pero nunca dejó de denigrarme, sin nombrar los desprecios y malos gestos", expresó Tapia.

Embed

"Cuando me acerco a despedirme y a agradecerle, termina diciéndome que si quiero cantar que me busque un grupo. En el momento pensé que era todo un chiste hasta que empezó a insultarme. La verdad es que no termino de entender su enojo, si él me da el permiso de subir, ¿qué necesidad tiene de comportarse así? ¿O será que se enojó porque al dejarme solo pensó que no iba a saber qué hacer? ¿O porque la gente respondió con aplausos y gritos?", sentenció.