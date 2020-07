Video: El día que Andrea Rincón se agarró a trompadas con dos "trapitos"

Embed twitter-tweet"> "Andrea Rincón":

Así lo contaba entonces a los medios que la esperaban en la puerta de su casa al día siguiente: "Estaba ahí y la chica cuidacoches me empezó a decir 'retrocedé'. Me empezó a hacer gestos para que regule, para que estacione. En un momento, choco con un tacho. La estaba mirando por el espejo del lado derecho y me voy del lado izquierdo. Ella lo ve y viene para ese lado y yo le digo 'boluda, para qué me decís que vaya para atrás, me hiciste chocar'. Me dice 'perdón, no estaba mirando'. Entonces le digo 'si no estás mirando, no me hagas que venga'. Me dijo que no le dijera 'boluda' y se puso picante, me empezó a amenazar que me iba a clavar un cuchillo. Nos agarramos a las piñas".

"Ella estaba armada y por eso quedaron detenidos y los van a trasladar a Tribunales. Eran una chica y un chico. Me pegaron entre los dos, yo me defendí como pude, gracias a Dios salió un policía de la esquina que me defendió. No soy la chica superpoderosa y me iban a castigar de lo lindo", detallaba hace más de tres años.

"Tengo chichones y podría haber sido peor. El problema no fue el dinero, nunca me lo pidieron, de hecho siempre tengo la mejor con los trapitos de esta cuadra y de la otra. Al pibe lo conozco y a ella no", agregaba.

Varios usuarios de Twitter se refirieron a aquel hecho:

