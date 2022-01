Viviana Canosa, en bikini y ¿con un retoque facial?

Con la bella canción Buen día, día, del segundo álbum de estudio solista de Miguel Abuelo en 1984, Viviana Canosa publicó en su cuenta de Instagram una foto donde está mirando a la cámara de su celular, con un libro en una mano y un mate en la otra.

En minutos, la imagen de Canosa generó una inmensa cantidad de elogios y comentarios filosos de sus seguidores y también de sus detractores.

En una suerte de grieta, mientras muchos remarcaban la belleza de la periodista, otros se preguntaban si se había tocado el rostro porque en la imagen aparece muy distinta a lo habitual.

viviana-canosa-bikini-1297613.jpg Viviana Canosa, muy distinta.

“Perdón Flor peña pero the new milf is Viviana Canosa", disparó un seguidor.

"Viviana canosa es la única famosa del país que sabe tocarse la cara, las demás sólo son tragedias mal bronceadas con labios chuecos", retrucó otro.

Mientras hubo quien no escatimó en elogios: "Lo fuerte que está la canosa - Dios soy capaz de tomar un litro de cloro", otro señaló: "La cara nueva de Viviana Canosa keeee”.

“Canosa está más fuerte que patada de burro", apuntó otro apelando a una poco poética metáfora.

Lo concreto, al margen de la enorme cantidad de comentarios en Instagram, es que Viviana Canosa no aseguró ni negó un hipotético retoque facial.

POLEMICA

Al margen de estas fotos, la periodista Viviana Canosa generó una polémica hace unas semanas con su editorial televisivo y fue duramente cuestionada por llamar a "una rebelión civil" contra el Gobierno, al que acusó de liderar una "tiranía".

"Cien mil millones de pesos extra a los piqueteros. Es mejor negocio cortar las calles que ir a laburar. ¿Te das cuenta por qué tenemos que ir a una rebelión civil en paz?", planteó la periodista al arrancar su programa Viviana Con Vos en A24 en la noche del pasado viernes.