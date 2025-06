Cuáles son los planes de El Trece con Viviana Canosa cuando termine su programa

"¿Che, están preguntando si me quedo en el canal porque ayer hablé con Suar? Si, me voy a quedar...", sorprendió Viviana, en medio de las versiones que sostienen que, en un mes y medio, terminaría su arreglo con la emisora de Constitución. "Otro día les explicamos porque estamos pasándola muy bien", agregó la conductora, inmersa en sonrisas.

Pero detrás de los dichos de Canosa al aire de su programa en las tardes de la señal, habría ya un arreglo pactado con las autoridades que incluiría a la periodista. Porque según fuentes que aporta la cuenta de X, Telebizarra, para Viviana el destino estaría "marcado" a seguir en El 13, por lo menos hasta fin de año, hasta que llegue el ansiado diciembre.

Aseguran que los planes de Adrián Suar y de Pablo Codevilla, 2 de los nombres y apellidos que toman las decisiones en el holding, es que Canosa siga perteneciendo al canal pero, dado que la idea es que termine el formato que está haciendo en la actualidad (sigue la agenda del día con las noticias más fuertes), continúe con un programa que le implique menos exposición. Con lo que definen bajo el concepto de "menos protagonismo".

VIVIANA ASEGURÓ ESTAR "INCÓMODA" EN EL 13

"Estoy rara con el medio. Estoy en lugares incorrectos en los últimos años, quedo como la conflictiva o la mina que va a hacer quilombo. Y en realidad, es como si me sintiera incomprendida con lo que estoy contando", dijo Viviana, días atrás, al aire de Carnaval, un nuevo canal de streamig. "Estoy enojada con lo que me está pasando. Decir la verdad, meterte en temas escabrosos o cuestionar al poder... Llego a mi casa y digo ¿para qué hago esto?. Me está pasando esto ahora".

Viviana Canosa, posteo.jpg Revelaron cómo será el futuro de Viviana Canosa en la tevé.

"Pero cuando vengo al stream me siento como en mi casa, estoy en el lugar indicado y puedo ser yo al cien por ciento. Ahora voy a tomar tres días por algo personal y sentí mucho alivio, porque me angustio cuando voy a laburar. No estoy encajando en el lugar donde estoy. Me da bronca porque lo quiero disfrutar y ser agradecida, no me quiero pelear con el otro", agregó Canosa, al aire.