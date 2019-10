Vuelve "El Host", una comedia "de oro" con un elenco estelar

Los dos primeros capítulos de la segunda temporada del contenido original de Buena Vista Original Productions -producido por Polka, cuyo envío inaugural se adelantará hoy y continuará el siguiente miércoles-, se verán por la televisión abierta. El resto del ciclo estará disponible en estreno para toda América Latina a partir del 10 de octubre a través de la app de FOX, con la suscripción a FOX Premium, y, al día siguiente, disponible en forma completa en On Demand de Flow y Canal 1 de Cablevisión HD para clientes de Fox Premium.

La ficción escrita por Marta Betoldi que incluye a Nico Vázquez y Martín Bossi, entre sus filas centrales, en su segunda entrega, tendrá formato renovado de comedia romántica como género principal y nuevos personajes interpretados por cuatro actrices que fortalecerán la línea narrativa: Celeste Cid, Soledad Villamil, Soledad Fandiño y Julieta Nair Calvo. A estas incorporaciones femeninas, se suman nombres reconocidos como Peto Menahem y Alfredo Casero, entre otros.

El host: amor sin reservas - tal el nombre de esta temporada - encontrará a Adrián, dueño y gerente del Hotel A, regresando de sus vacaciones, listo para la reinauguración. Pero en el lugar lo esperan muchos problemas a resolver. Asimismo, conocerá a La Florista (Calvo), simpática, atrevida y de buen corazón, quien tratará de ganarse la confianza de Adrián para que la deje vender flores en la puerta.

Por otra parte, Mercedes Miller (Villamil) una prestigiosa organizadora de eventos, se sumará al staff, luego de tener un encuentro inicial bastante particular con Adrián. El dueño del hotel ya no sufre por amor: mantiene una relación con Caro (Fandiño), aunque en el fondo siente que no es la mujer ideal para él.

Mientras intenta poner orden en medio del caos de la reapertura del hotel, vivirá un episodio peculiar: se le aparecerá una extraña mujer (Cid) quien le planteará un reto: nuestro protagonista tendrá 84 días para encontrar a su verdadero amor, precisamente el tiempo que resta para su cumpleaños número 50.

Mientras tanto, Nico (Vázquez) se enamorará a primera vista de Caro, sin saber que es la pareja de su amigo. Y Martín (Bossi) recibirá una noticia que le cambiará la vida.

Con el entusiasmo latente de aquel que disfruta del reconocimiento y apuesta en forma continua al desafío, Adrián Suar, protagonista y productor del envío de FOX Premium Series, se mostró satisfecho por la repercusión de la serie y dispuesto poner el ojo en las dificultades de producir ficción en tiempos de crisis.

"Son momentos difíciles, momentos críticos. Todos conocemos amigos, personas que no la pasan bien", deslizó la noche en que se alzó con el máximo galardón en la entrega de los Martin Fierro de Cable. "La historia de la Argentina, lo económico tiene un lugar central en la dinámica de la familia argentina entonces cuando eso no funcionan bien el resto ocupa, lamentablemente, menos lugar. Es así acá y en el mundo entero", reflexionó el creador de Pol-Ka y Gerente de Programación de El Trece, ganador por EL Host del Martin Fierro de Oro y en el rubro a mejor programa del género Juegos / Entretenimientos / Reality / Humor.

Estímulo que valió en la decisión de que El Trece emita los dos primeros capítulos de la segunda temporada. "Fue una experiencia muy importante para todos los que hicimos El Host. Para mí fue algo nuevo, darme el gusto de bailar, cantar. De alguna manera lo hice y eso me exigió bastante. Tuve que hacer algunas cosas que no hago habitualmente. En realidad, más que bailar, acompañé a las bailarinas, que estuvieron fantásticas. Martín (Bossi) y Nico (Vázquez) bailan mucho mejor. El peorcito era yo, pero eso sí: le puse mucha garra", contó con gracia Suar.

"Hubo que hacer cosas nuevas y lo disfruté. Hay de todo en esta trama; hicimos un poco de stand up, situaciones de sketch, hay grandes imitaciones de Bossi, una muy buena historia de amor como la que protagonizó la brasileña María Bopp. Me enriquecí mucho habiendo El Host", indicó respecto al ciclo vendido a Latinoamérica y a Francia, que compró el formato para realizarlo localmente.

"Cuando se gestó el programa tratamos de hacer algo medianamente distinto, y tomar desafíos. Y cuando terminó la primera temporada, con Sebastián Borensztein el autor de esa primera parte, fue un momento muy lindo. Pudimos hacer un trabajo en conjunto muy bueno. Y también fundamentalmente aceitar esa amistad maravillosa con Martín Bossi y Nico Vázquez. La verdad es que es un programa que quiero muchísimo", resumió el hombre, hoy por hoy, cuestionado por su ex mujer Araceli González.