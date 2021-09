Vuelven las tensiones entre Nicole Neumann y Fabián Cubero

En ese sentido, la modelo explicó en diálogo con Implacables que con su ex pareja tienen un trato respetuoso por sus tres hijas. "No sé si tengo más relación con Fabián, pero por lo menos se van logrando cosas que no podían lograrse hace un montón", expresó e insistió en que su "pareja no tiene nada que ver con esto, una pareja no me influye en nada si el tema tiene que ver con mis hijas. Acá los protagonistas, de última, fueron mis abogados".

A diferencia de lo que plantea Nicole, Micaela Viciconte -la pareja de Poroto- publicó en las redes sociales una frase que despertó sospechas al respecto de cuál es el verdadero vínculo entre la modelo y el ex futbolista. "No creas en todo lo que ves. A simple vista la sal parece azúcar", sostiene el texto.

Es que si bien la bailarina no mencionó a ninguno de los dos, realizó el posteo en medio de las versiones que indicaban que Nicole y Fabián estaban recomponiendo el vínculo familiar que en algún momento supieron tener.

En medio de toda esta situación, la conductora de Mañanísima y compañera de Neumann en "Los 8 escalones del millón", Carmen Barbieri, reveló que una de las hijas de la ex pareja no se siente cómoda cuando visita la casa de su padre. "Nicole me dijo siempre quedo yo como la malvada y la historia es otra. No estoy hablando mal del papá de las chicas. Esto que hablamos fue de mujer a mujer", comenzó diciendo.

"Las nenas no se sienten cómodas, no sé cuál, no se siente cómoda cuando va a la casa del papá. No es que no quiere ir la nena, pero no se siente cómoda y capaz que quiere estar con la mamá. No le gusta algunos tratos, pero eso hay que preguntarle a Nicole", añadió.

Asimismo concluyó insistiendo en que la modelo no le "dio nombres. Habló del trato, no se siente bien en ese lugar. Está incómoda. Hay tratos con los que la chiquita no se siente cómoda".