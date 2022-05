Wanda Nara compra seguidores

Wanda, que hace pocos días festejo los 12 millones de seguidores en su cuenta oficial Instagram, junto a otros mediáticos de distintas disciplinas, formaría parte de un negocio donde compran y venden sus cuentas para realizar acciones comerciales.

Berardi contó que, generalmente, los famosos alquilan temporalmente sus cuentas para obtener una ventaja económica y que las cifras oscilarían entre 3 y 10 mil dólares.

Y aprovechó para citar los ejemplos como los de El Polaco, que salió a justificarse argumentando que le habían hackeado la cuenta y de Barby Silenzi “que de un día para el otro se agregó los seguidores, hizo el negocio y había aumentado un millón".

Por último aclaró que la China Suárez no lo hace: “En el caso de María Eugenia que le sube y le baja -la cantidad de seguidores- pero no compró. Me fijé y son reales, se nota que son reales”.