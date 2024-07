Wanda Nara confirmó su separación de Mauro Icardi: "Hoy toca seguir sola"

"Con lo difíciles que son los finales y lo mucho que a mí me cuestan", escribió la mediática. Y agregó: "Me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales. Pero lo acepto porque es parte de lo malo, de quien soy".

Acto seguido, la conocida empresaria adelantó: "Decidí separarme, pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue un error". Y señaló: "No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola".

Por otro lado, Wanda negó que la ruptura se trate por "culpables o terceros", ya que según dijo su relación "fue siempre más fuerte que lo exterior". Por último, la también cantante sentenció: "La prioridad mía siempre fueron mis hijos y hoy más que nunca. Gracias por el respeto", junto a un emoji de corazón.

Wanda Nara y Mauro Icardi en la gala de los Martín Fierro 2023.

Qué dijo la China Suárez tras el pedido de disculpas de L-Gante a Wanda Nara

En las últimas horas, el cantante subió una historia a su cuenta de Instagram pidiéndole disculpas a Wanda Nara, si bien no se conoce la razón, se especula que sea por la canción que hizo con la China Suárez: "Con mucha seriedad… Perdón Wanda Nara”, escribió.

Elián Valenzuela borró la historia, pero Wanda Nara ya la había reposteado con un mensaje de paz sobre la situación: “Cero rencor. Siempre perdono. Qué problema la obsesión”.

La China Suárez no se quedó callada y se sumó a las historias. La actriz, fiel a su estilo, dejó una contundente frase: “Unas ganas de hablar…”, escribió junto a una foto de ella con una cara de ‘hartazgo’.