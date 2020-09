La panelista de LAM lanzó un inesperado comentario contra la conductora de TN y su papel en el programa Mujeres de El Trece.

Yanina Latorre no se anda con vueltas. Cuando algo no le gusta lo expone sin titubear y no cambió su estilo al referirse a la conductora Roxy Vázquez, quien además de estar al frente la pantalla de TN, ocupa un lugar destacado en el programa Mujeres de El Trece.