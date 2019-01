Yanina Latorre: "Soy irremplazable, nadie está a mi altura"

En medio de sus vacaciones en las playas de Punta del Este, la panelista de Los Ángeles de la Mañana apeló a su honestidad brutal cuando Ángel de Brito le preguntó por Mery del Cerro.

“Me parece que no está a mi altura, pero todo bien. Me parece amorosa” dijo y agregó: "Ella no habla como yo, no opina como yo, no tiene información, es miedosa, no se anima a criticar a alguien ni a decir lo que piensa”. Al final, Yanina Latorre remató: “Soy irremplazable, me creo la mejor, chicas, entonces nadie está a mi altura”.

Después de criticar a la modelo, Latorre eligió su siguiente víctima: Edith Hermida, con quien los enfrentamientos datan de hace años. “Edith me tiene podrida, para ser como yo tiene que nacer de nuevo”.

La panelista de Bendita no se quedó callada y, a través de sus redes sociales, le respondió con ironía y una frase de la propia Latorre: “¡Jajajajajajajaja! ¡Es verdad... tiene razón! Y chupar la correcta”.

Sin un poco de paz, la botinera continuó pegándole a sus colegas y fue el turno de Beto Casella. “Beto tiene una tremenda obsesión conmigo, yo no me voy a victimizar, ya me conocen. Pero el tema es que Beto miente todo el tiempo. Me dice ‘loro barranquera’ y en un punto eso ya es maltrato, porque son años y años, esto data del 2013”, lanzó y agregó: “yo tuitié una vez que Beto estaba mal vestido, que era feo, que era grasa y que tenía un pelo espantoso y la piel naranja –y lo sigo sosteniendo- y él no me lo perdonó. Y todavía, al día de hoy, me lo sigue facturando”.