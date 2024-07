Zaira Nara lució su colección de bikinis en el verano europeo

La modelo hizo las valijas viajó a la Isla de Capri, en Italia y se llevó toda las miradas con un look muy original, que compartió su legión de seguidores en Instagram.

La hermana menor de Wanda la microbikini que más se impone durante la temporada de verano en el viejo continente. Se trata de un modelo de dos piezas en color rojo y con estampado floreado.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de (@zaira.nara)

Se trata de un traje de baño conformado por un corpiño con taza bien armado y una bombacha colaless. El conjunto está estampado con dibujos de flores pequeñas en tonos como el amarillo, el turquesa y el naranja. Además, la pieza superior cuenta con breteles en turquesa.

La modelo complementó la dupla con una serie de accesorios, que incluyen unos lentes de sol ovalados, aros argolla de tamaño mediano y un collar estilo cadena color oro.

La cosa no quedó ahí y para dar el toque final se pintó los labios pintados de rojo, haciendo juego con el conjunto de baño.

Además, compartió fotos del bello lugar donde está pasando sus vacaciones, los majares que tiene a disposición en el hotel y hasta sus looks para las salidas nocturnas.

Mientras que en otro posteo escribió: "Soñaba con conocerte". En esta publicación mostró otros bellos lugares de Capri.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴢ ᴀ ʀ ᴀ (@zaira.nara)

Su pelea con Paula Chaves

Paula Chaves reveló hace unos meses detalles sobre su conflicto con Zaira Nara, que motivaron que se alejara de su amiga. Uno de los argumentos principales del quiebre fue que la hermana de Wanda comenzó a salir con Facundo Pieres, quien fue novio de Paula durante muchos años. Según explicó la modelo, esta situación le habría causado incomodidad.

Zaira habló sobre su distanciamiento con Paula y reveló detalles privados de ambas, esta situación le habría disgustado a la modelo por lo que decidió salir a contar su verdad. “Yo siempre preferí decir que era una cosa nuestra, privada. A veces escucho que dicen ‘cómo puede ser que ella después de tantos años…’. Esto es algo nuestro, es un vínculo de muchos años donde pasaron muchas cosas previas donde yo me sentí incómoda”, se sinceró Paula en Socios del Espectáculo.

La esposa de Peter Alfonso aseguró que decidió no luchar por su amistad cuando comenzó a sentirse incómoda con las acciones de Zaira. “Ella en un momento se empezó a alejar de mí y fue ahí donde no me sentí cómoda”, explicó y añadió: “No voy a estar yo mendigando y remando una amistad cuando tal vez del otro lado siento un freno. Obviamente está el cariño, pero siempre queda que yo me alejé”.

Además, la conductora se refirió a quienes la acusan de ‘mala amiga’ por no comprender el romance de Zaira con Facundo Pieres. “Escucho que dicen cosas como ‘no superó al ex novio’ o Marianita Brey que dijo ‘no quiere que su amiga sea feliz’. Hay un montón de cosas que yo preferí no contar. Pasaron un montón de cosas que a mí me hicieron sentir incómoda”, cuestionó.