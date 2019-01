El volante del Naranja afirmó que “no va a ser nada fácil” sumar los puntos necesarios para acceder al Reducido y avisó: “Primero hay que cumplir nuestro gran objetivo, que es sacar a Bera de la zona de descenso”.

E l volante Martín Iglesias apuesta a una temporada fructífera en Berazategui, donde los fantasmas del descenso deban alejarse y más bien pensar en luchar por un lugar en el Reducido de la Primera C. El mediocampista habló con El Quilmeño y dio cuenta de cómo están las perspectivas para este semestre: “Sabemos que estamos a cinco puntos del ingreso al Octogonal, que no estamos tan lejos, pero no va a ser nada fácil y tenemos un camino duro por delante. Primero hay que cumplir nuestro gran objetivo, que es sacar a Bera de la zona de descenso”.