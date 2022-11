Abdalla Ramadan, volante de Emiratos Árabes, se fue contento pese a la derrota 0-5 frente a Argentina: se llevó la camiseta de Lionel Messi. ¡Un afortunado!

Incluso en una derrota, pueden no ser todas malas. Ese es el debate que se suele dar, aunque refiriéndose a las formas. Sin embargo, este no es el caso: Emiratos Árabes Unidos perdió 5-0 con la Selección argentina, y no fueron más goles porque la Albiceleste aflojó. Pero Abdalla Ramadan se llevó un gran premio: la camiseta de Lionel Messi.