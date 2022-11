La predicción de Martín Demichelis sobre cómo le irá a la Selección argentina

"No tengo dudas de que Argentina va a jugar los siete partidos", sentenció. Si bien no predijo que saldrá campeón, que juegue esa cantidad de encuentros implica que llegará a la final. ¿Se anula mufa? El ex defensor con la Albiceleste jugó los Mundiales 2010 y 2014. En 2006, un joven Micho se quedó fuera de la lista que finalmente viajó a Alemania, a pesar de ser parte del plantel que participó de la Copa Confederaciones el año anterior.

"Considero que al llegar solo siete días antes del Mundial, cuando una Selección en general necesita entre 3, 4 y 5 semanas de trabajo, Argentina corre con la ventaja de que viene hace años y varios partidos con una base sólida, con buenas energías, con un convencimiento desde lo emocional muy fuerte", explicó. Y volvió a afirmar: "No tengo dudas de que va a jugar los siete, les deseo lo mejor".

Demichelis.jpg

A su vez, el flamante entrenador Millonario, de 41 años, destacó la participación de Franco Armani en la Selección. "Quiero hacer una mención especial para Franco, el único jugador del fútbol argentino que se metió en el plantel y es nuestro. Necesitamos que vuelva al 100%, mis felicitaciones", dijo.