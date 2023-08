AFA aumentó el precio de las entradas: cuánto valen en cada categoría

Según lo publicado hoy en el Boletín Oficial, las entradas generales para la Primera División tendrán un costo de $4900, registrando así un incremento del 40% en su tarifa respecto del año anterior.

En tanto, Jubilados, Pensionados y Damas tienen un límite máximo de dos mil quinientos pesos y un mínimo de mil seiscientos, mientras que el tope de la tarifa de menores es de $1600 y la base de $850.

En la Primera Nacional, la General máxima costará 4 mil pesos, y la mínima 3200. La categoría de Jubilados, Pensionados y Damas, 2000 pesos y 1250. Menores: $1250 y $650.

EL DETALLE DEL PRECIO DE LAS ENTRADAS:

F3QPglfXgAAxbrJ.jpg

CÓMO ES LA COPA DE LA LIGA QUE ESTÁ POR COMENZAR

El torneo de la Liga Profesional llegó a su fin, con River campeón con dos fechas de anticipación, y le dará paso a la Copa de la Liga, un certamen que definirá qué equipos perderán la categoría y cuáles se clasificarán a las Copas internacionales.

La Copa LPF 2023 se jugará en dos zonas de 14 equipos cada uno: el formato de la competencia será de todos contra todos, en una sola rueda de partidos y con una fecha interzonal de clásicos.

Comenzará el fin de semana del 20 de agosto y se llevará a cabo hasta el 17 de diciembre, cuando se determinarán los descensos uno por promedios y otro por la tabla anual, que incluye los puntos conseguidos en el primer semestre- y las clasificaciones a las copas. La Zona A la integran Vélez, Barracas Central, Argentinos Juniors, River , Arsenal, Instituto, Rosario Central, Atlético Tucumán, Huracán, Banfield, Gimnasia, Talleres, Independiente y Colón.

La B la conforman Sarmiento, Tigre, Boca, Platense, Defensa y Justicia, Godoy Cruz, Newell’s, Central Córdoba, Lanús, San Lorenzo, Belgrano, Estudiantes, Unión y Racing.

Los cuatro primeros equipos de cada zona disputarán los cuartos de final en un partido único, en el estadio del club mejor ubicado, de la siguiente manera: . Partido 1: 1 zona A vs 4 zona B Partido 2: 1 zona B vs 4 zona A Partido 3: 2 zona A vs 3 zona B Partido 4: 2 zona B vs 3 zona A .

Las semifinales se jugarán en la semana del 10 de diciembre y la final será el 17 del mismo mes en un estadio neutral. A diferencia de las instancias anteriores, que se definirán por penales en caso de empate, en el encuentro decisivo habrá dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno antes de una posible tanda desde los doce pasos.

El ganador de la Copa de la Liga se enfrentará con River por el Trofeo de Campeones; si repitiera el Millo, su rival surgirá del ganador entre los segundos de cada torneo.