Baja en River: Beltrán viajó a Italia para firmar con Fiorentina

El atacante expresó su felicidad por emigrar al fútbol europeo, aunque admitió que le hubiese gustado despedirse de la gente de River en el estadio Monumental.

"Ayer pensaba cuando me tocó venir desde Córdoba. Son muchas cosas que uno dejó de lado. A los hinchas les agradezco el apoyo que tuvieron con nosotros de por vida. Estoy seguro que lo van a seguir haciendo con mis compañero. No me pude despedir bien de los chicos y de la gente. Me hubiera gustado despedirme en el Monumental. Fue todo muy rápido", dijo el delantero de 22 años en rueda de prensa desde el aeropuerto de Ezeiza.

La venta incluye bonos y variables por objetivos que el futbolista consiga en la institución italiana.

ssstwitter.com_1691766980276.mp4

En Fiorentina el rubio atacante se reencontrará con el exriverplatense Lucas Martínez Quarta y tendrá como compañeros a los argentinos Nicolás González y Gino Infantino, este último recién llegado al club desde Rosario Central.

"Pasó todo muy rápido. Hace un año y medio estaba en Colón, fue un gran paso para mí ir hacia ahí. Después me tocó volver y tanto Marcelo (Gallardo) como Martín (Demichelis) me dieron confianza. Crecí un montón, creo que soy un jugador diferente. Los momentos están para aprovecharlos y es lo que pienso hoy", afirmó.

Al ser consultado sobre si tiene pensado aceptar el ofrecimiento de la Selección Italiana, Beltrán dijo: "Pienso dejar que las cosas pasen, como lo he hecho hasta ahora. Ahora me sumaré allá y después tomaré la decisión. Argentina tiene algo especial".

El resumen del paso de Beltrán por River da cuenta que debutó el 2 de diciembre de 2018 en el triunfo por 3-1 sobre Gimnasia y Esgrima La Plata, disputó un total de 78 partidos y anotó 22 goles, 12 de ellos en el pasado campeonato de la Liga Profesional.

En su recorrido entregó ocho asistencias y entre los títulos obtenidos se encuentran la Supercopa Argentina 2019/20 y la Liga Profesional 2023.

El plantel riverplatense encuentra de licencia hasta el lunes, fecha en la que volverá al trabajo de cara al comienzo de la Copa de la Liga, aunque siguen entrenando Manuel Lanzini, Facundo Colidio y Ramiro Funes Mori, los refuerzos de este mercado, para ponerse a punto.

El debut de River en la Copa de la Liga se dará el domingo 20 de agosto ante Argentinos Juniors, en condición de visitante.