Moretti rompió el silencio: de "fue una donación" a "me quieren hacer una cama"

"Hay gente que me quiere hacer una cama, desde el año pasado me están extorsionando, voy a hacer una autodenuncia por tráfico de influencia y administración infiel. Me voy a presentar a derecho ante un juez porque no tengo nada de vinculo ni nada que ver en este caso. La plata que se vio apenas lo recibí y se fue esta gente lo ingresé a tesorería", aseveró.

Luego, Moretti reveló quién es la mujer que participa en el video, el cual data de marzo de 2024: "Esta persona, que es María José Scottini, dueña de medios de La Plata, me la trae para hacer un convenio digital con San Lorenzo, ahí me cuenta que el hijo está en San Lorenzo. La recibo por el tema digital, es una donación. No es una coima, porque la plata entró al club".

Embed

También dio a conocer que se trata de Simón Coronel, categoría 2007, y quien según Moretti no llegó a firmar planilla en ningún momento en el torneo de AFA durante la campaña de la 7ma división que peleó el título con la presencia de Uriel Ojeda, joya del club que Miguel Ángel Russo promovió al primer equipo.

"Lammens y Tinelli están detrás de todo esto", apuntó el mandatario de la institución contra los expresidentes con los que pasó de ser un acérrimo aliado (al ser parte de su Comisión Directiva durante casi 10 años) a una postura abiertamente opositora y crítica que adoptó tras dar un paso al costado al cargo que ocupaba en ese entonces.

Embed La cámara oculta que se comió Moretti, dios mío, realmente emociona, es uno de los materiales filmograficos más importantes de los últimos 25 años del Fútbol Argentino, literalmente le están dando una coima en efectivo



Que hermoso quilombo que se viene pic.twitter.com/cWyTpxAtww — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) April 22, 2025

Ante la consulta sobre las motivaciones que llevaron a la aparición de este polémico video, Moretti no dudó a la hora de hablar de posibles motivaciones: "Para sacarme de San Lorenzo, si estuvo un año esta persona sin cobrar la plata y de repente, en el mejor momento político del club y que la gestión de Moretti está creciendo aparece el video, porque es político".

"¿Cómo voy a renunciar? Jamás voy a renunciar, con todo lo que trabajé, con todo lo que hice en el club y todo el dinero que tenemos yo y el vicepresidente (Navarro) hemos metido, gente que nos acompañó. Es imposible, aparte San Lorenzo está bien. Cualquier persona que agarre el club... no va a estar operativo nunca ese club", afirmó sin dudar.

Luego, el presidente de la entidad azulgrana ahondó sobre la forma en la que funcionan las "donaciones" y reiteró que, bajo su consideración, actuó conforme a derecho en todo momento, al negar que se trate de "coimas" como originalmente se le acusó al difundirse la cámara oculta.

Moretti confesó que efectivamente Coronel, hijo de Scottini, estuvo en el club tras los sucesos que encuadró el video, el cual confirmó que data de marzo de 2024, y se expidió sobre los números en el balance, donde se imputa un monto alejado a los U$S 25.000 que recibió: "El segundo semestre, sí. No recuerdo (los montos del balance), no tengo los papeles. Sería un error, están todos los papeles, no se preocupen".