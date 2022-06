Agropecuario usará una camiseta con un mensaje para Racing

Bernardo Grobocopatel es el máximo dirigente del equipo juega en la Primera Nacional y su amor por Racing quedará demostrado en la peculiar camiseta que usará Agropecuario el miércoles que viene, en la provincia de Jujuy.

“Gracias papá por hacerme de Racing”, se podrá ver en la espalda de los jugadores del Sojero, justo arriba del número, así lo informó las redes sociales del club. " Siempre hay alguien que nos enseña que detrás de todo SUEÑO, hay una gran PASIÓN", completa el mensaje.

¿A qué se debe esto? A la historia personal de Grobocopatel, a quien su papá lo hizo hincha de La Academia. "Mi papá me llevó por primera vez a la cancha a los cuatro años. Desde ese momento, soy de Racing. Y tengo 49. Es decir que hace 45 que soy fanático de la Academia”, declaró a Interior Futbolero.

"Mi papá tuvo un ACV en 2013 y falleció en 2014. Estuvo un año y cinco días en coma. Los médicos nos habían dicho que ya no había forma de que se despierte. (...) Y una de las tantas en las que le hablé al oído, le dije: 'Vos hacé lo posible por despertarte y yo voy a hacer lo imposible para que Agro alguna vez juegue contra Racing por los puntos'. Por eso siempre pienso en esa frase. Porque lo hice y lo hago en el nombre del padre", agregó el empresario.

La entendible pero a la vez polémica decisión del mandamás de Agropecuario iba incluso más allá, ya que pretendía que el partido se jugara en el Cilindro de Avellaneda. "Para mi ceder la localía no es ninguna desventaja, primero que Racing va a ser local en cualquier lado, así que es lo mismo", había dicho al programa "Todo es Posible".

"Ningún hincha de Agropecuario me va a cuestionar por eso. Saben que soy fanático de Racing. Esa frase me pareció la forma más clara de expresarlo", sostuvo.

"No quiero que esto sea un juego en el que la gente se pregunte por qué la camiseta dice tal o cuál cosa. Yo quiero expresar lo que siento abiertamente. Y estoy agradecido a mí papá por haberme hecho hincha de Racing. En esto no se especula. Especulo con mis empresas, si tengo que vender el trigo a un precio u otro. Pero esto se trata de lo que uno siente. Y si se me da por largarme a llorar e ir a abrazar a Pillud, voy a abrazarlo sin problema. Es el momento cumbre. Pedí que se ponga esa frase en las camisetas porque es lo que siento", puntualizó Grobocopatel.