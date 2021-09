Agustín Rossi: "Queda una sensación amarga"

Ante Defensa y Justicia no tuvo tanto trabajo como otros días, pero las veces que lo llamaron a actuar estuvo impecable. Le ganó dos mano a mano a Merentiel, que pudieron darle el triunfo al equipo de Florencio Varela y volvió a sumar un nuevo encuentro sin goles.

"Me voy contento porque es importante mantener la valla invicta, pero queda una sensación amarga también porque dejamos dos puntos en casa. Sabíamos que iba a ser un partido complicado y lo fue, con situaciones claras de gol para los dos lados, pero creo que aunque el punto suma, no es lo que pretendíamos", señaló el guardavalla.

Con respecto al desarrollo, agregó: "Se dio el partido que esperábamos. Ellos juegan bien, buscan los espacios y te complican. Hicimos un gran esfuerzo y eso te deja conforme, pero tuvimos chances para llevarnos los tres puntos y no se dio. Hay que seguir trabajando para ajustar cosas para ganar los partidos"

En tanto, Nicolás Orsini, el delantero que llegó de Lanús y de a poco va tomando ritmo tras superar una lesión, ingresó en el último cuarto de hora y dispuso de una chance frustrada por el arquero rival, Ezequiel Unsain.

"Creo que fue un partido parejo, con chances claras que no pudimos convertir, la del palo, la mía sobre el final. El empate deja un sabor amargo, pero el equipo va creciendo partido a partido y hay que seguir por este camino", analizó.

Y con respecto a su presente confió: "No tuve un buen arranque, con la lesión, quería estar desde el principio. Ahora sumo minutos de fútbol y me encuentro bien. Me gusta hacer goles, lo disfruto. Per por ahí soy más versátil, necesito más contacto con la pelota".