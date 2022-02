Al Ahly de Egipto eliminó a Monterrey del Mundial de Clubes

El único gol del encuentro lo marcó Mohamed Hany, a los 8 minutos del segundo tiempo, luego de capturar un rebote que dejó servido Esteban Andrada, ex jugador de Boca. El egipcio aprovechó la ocasión y sacudió las redes en el estadio Al Nahyan.

Embed ¡La agarró de lleno! Mohamed Hany conectó tras el rebote y abrió el marcador para Al Ahly ante Monterrey en Abu Dabi.#MundialDeClubes #MundialDeClubesxTNTsports pic.twitter.com/ZvgTR8C2PX — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 5, 2022

Monterrey tuvo como titulares a los futbolistas argentinos Esteban Andrada (ex Boca), Matías Kranevitter (ex River), Maximiliano Meza (ex Independiente) y Rogelio Funes Mori (ex River).

Al Ahly, actual campeón de África a nivel clubes, se enfrentará ahora a Palmeiras de Brasil, ganador de la última Copa Libertadores de América. La semifinal también se desarrollará en el estadio Al Nahyan, el 8 de febrero, a las 13 horas de Argentina y con televisación de TNT Sports.