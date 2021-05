Alan Díaz, el arquero debutante que fue la figura de River

Ante los contagios de Franco Armani, Germán Lux, Enrique Bologna y Franco Petroli, el cuerpo técnico debió llamar de urgencia al suplente de la reserva, quien además de ser destacado por su entrenador, hasta los rivales lo felicitaron por su labor en La Bombonera pese a que el equipo no pudo llevarse la clasificación.

Embed #SuperclásicoxTNTsports | ¡Gran respuesta del pibe! Leo Díaz despejó un buen remate de Tevez. pic.twitter.com/tqyj1vYuYx — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 16, 2021

Aunque en el gol no pudo contener el cabezazo de Tevez pese a su enorme esfuerzo y estirada, Díaz se lució con reiteradas atajadas mano a mano al Apache. Además, mostró firmeza, personalidad y buena ubicación debajo de los tres palos. No solo estuvo sólido con los guantes, sino que no tuvo equivocaciones cuando debió utilizar los pies para despejar.

Ya en la tanda de penales, Alan Leonardo Díaz coronó su buen partido al contenerle un disparo al colombiano Edwin Cardona, quien quiso picársela pero no contó con la astucia del arquerito, que se recuperó rápido y la atenazó sin problemas.

Embed #SuperclásicoxTNTsports | ¿La figura del partido? Por esta gran atajada de Leo Díaz, River llegó a los penales. pic.twitter.com/HMfwXkq3Ne — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 16, 2021

"Es muy emocionante lo de Díaz, sobre todo para él y para su familia. Que lo hayan visto en una situación tan particular como debutar en el arco de River en un clásico, con lo que eso representa, nos emociona, porque lo hizo de muy buena manera", declaró el entrenador, Marcelo Gallardo, al terminar el partido.

En esa misma sintonía habló Carlos Tevez, el autor del gol, quien se refirió al debutante tras el triunfo y manifestó: "Quería felicitarlo porque lo merece. Tuvo que atajar en una situación muy particular y lo hizo muy bien".

Embed #SuperclásicoxTNTsports | ¡Lo tuvo Tevez! Carlitos no pudo con Leo Díaz. pic.twitter.com/lHnscb6CgN — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 16, 2021

Por último, cabe destacar que la historia de Alan Díaz data desde 2014 cuando, por aquel entonces, llegó a las inferiores del Monumental tras su paso por el club Ateneo. Quien lo llevó fue el Tano Nanía, un captador de talentos. Y a partir de ahí su carrera comenzó a tener cierto giro que le permitió consolidarse en la categoría como así también dar el presente en los planteles juveniles de la Selección Argentina. Jugó en el Sub 15 y Sub 17 e, incluso, gritó campeón con el seleccionado.