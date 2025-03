Alejandro Domínguez pidió disculpas tras ofender gravemente a los equipos de Brasil

Ante la pregunta de un periodista tras el sorteo de la fase de grupos de la Libertadores y Sudamericana, en Paraguay, el dirigente de 53 años utilizó una frase que podría malinterpretarse por racismo para querer explicar que es imposible de imaginar un torneo de tal magnitud sin representantes de Brasil.

“¿Se imagina una Copa Libertadores sin equipos brasileños?", le consultó un cronista del medio BolaVip. “Eso sería como Tarzán sin Chita. Imposible”, contestó Domínguez, haciendo una analogía con el personaje ficticio que vivía en la selva junto a un chimpancé. La metáfora en cuestión, al parecer, es de uso extendido en Paraguay para graficar ciertas situaciones cotidianas, sin connotaciones peyorativas o raciales.

“En relación con mis recientes declaraciones, quiero expresar mis disculpas. La expresión que utilicé es una frase popular y jamás tuve la intención de menospreciar ni descalificar a nadie”, escribió el directivo paraguayo en un posteo publicado en sus redes sociales.

Luego, Domínguez agregó: “La Conmebol Libertadores es impensable sin la participación de clubes de los 10 países miembros. Siempre he promovido el respeto y la inclusión en el fútbol y en la sociedad, valores fundamentales para la Conmebol. Reafirmo mi compromiso de seguir trabajando por un fútbol más justo, unido y libre de discriminación”.

Alejandro Domínguez encabezó el sorteo de los grupos de la Copa Libertadores el lunes y brindó un discurso en el que enfatizó sobre la lucha de la entidad del fútbol sudamericano contra el racismo y la violencia: “El racismo es un flagelo que no nace del fútbol, sino de las sociedades, pero sí afecta al fútbol, y Conmebol es sensible a esa realidad. Nuestro desafío es ser justos con quienes no son responsables de estos hechos. Conmebol aplica sanciones y hace todo lo que está a su alcance para cambiar esta realidad, pero no es suficiente”.

En relación a esto, Domínguez anunció que se convocará a autoridades gubernamentales y representantes de las asociaciones miembro para establecer un marco de actuación conjunto ante expresiones discriminatorias en el fútbol. “Hoy damos un paso más allá: unimos el fútbol y la justicia en una misma lucha. Queremos que cada expresión racista tenga una consecuencia real, que quienes atenten contra la esencia de nuestro deporte enfrenten las sanciones que correspondan, tanto dentro como fuera del campo”.

Por otro lado, sobre los premios económicos, destacó la evolución desde 2015, cuando el total de premios era de 71 millones de dólares y ahora se cuadruplicó. “Hoy estamos entregando más de 302 millones de dólares, un aumento del 426%. La Libertadores y Sudamericana 2024 acumularon más de 220 millones de espectadores en Latinoamérica, y por primera vez ambas finales se transmitieron en 194 países, incluyendo China, un destino al que nunca habíamos llegado”.

Para concluir, Domínguez reafirmó su compromiso con el desarrollo del fútbol en la región. “Empiecen a acostumbrarse, porque queremos un fútbol sudamericano fuerte. Queremos un futuro sudamericano diferente, que apueste, cambie y siga siendo el mejor fútbol del mundo”