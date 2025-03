Furor por Colapinto en China: llegó por el GP y fue recibido como una estrella

En su llegada al país asiático, el argentino de 21 años se tomó el tiempo de saludar a sus seguidores y firmar autógrafos, en una escena que refleja claramente su reconocimiento en el ambiente mundial de la Fórmula 1. Su presencia generó un gran revuelo en redes sociales y, lo más destacable, es la cantidad de gente que lo estaba esperando.

Mientras tanto, en el circuito de Shanghai, algunas escuderías enfrentaron retrasos en la llegada de sus autopartes y neumáticos, que complicó la preparación para el fin de semana de carrera. Sin embargo, el argentino ya está instalado y listo para acompañar al equipo en la segunda fecha de la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Embed ¡Franco ya llego a Shangai para en GP de China! pic.twitter.com/jdEZgfb2Mm — colapinto things. (@colapinthings) March 19, 2025

En el entorno de Alpine, el foco sigue puesto en el futuro de Colapinto; sobre todo desde el accidente de Jack Doohan en Australia, que despertó rumores sobre una posible oportunidad en la escudería, tal y como le sucedió cuando debutó en Williams. Mientras tanto, sigue sumando experiencia y consolidando su relación con los fanáticos.

La Fórmula 1 encara su segunda fecha sin descanso, ya que el debut se produjo la semana pasada en Australia, bajo lluvia, con varios accidentes y la victoria del favorito al título, Lando Norris, con McLaren. Alpine no sumó puntos, situación que buscará mejorar en el Circuito Internacional de Shanghai.

Como sucedió en Melbourne, el bonaerense de 21 años será el primer piloto de reserva, con el primer lugar disponible en caso de que los titulares, Pierre Gasly y Jack Doohan, no estén disponibles, lo cual no suele suceder. En caso de no ocupar la butaca, el argentino seguirá aprendiendo y conociendo su nuevo equipo desde boxes, como en la primera fecha. ¿Entrevistas oficiales? No hay nada programado para él, solo hablarán Gasly y Doohan.