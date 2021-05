Andrada: "El empate no nos sirve, era un partido para ganar"

Sobre el rendimiento del equipo comentó: "Cuando intentas y se te mete todo el equipo atrás es muy difícil. Barcelona se replegaba muy bien en en el primer tiempo y saliendo de contra golpe fue cuando nos lastimó. El segundo tiempo se vio que estaban los once replegados de mitad de cancha para tras y no le pudimos entrar y tampoco romper con una pelota parada".



"Estamos peleando cosas importantes, en semifinal de la Copa de la liga y a un paso de clasificar a octavos, el grupo puertas adentro se rompe el lomo para seguir mejorando. Trataremos en la ultima fecha cerrar con una victoria y clasificar", continuó.



Por último, hizo referencia a lo importa que es depender de sí mismos para pelear la clasificación a la próxima instancia: "Lo importante es depender de nosotros y no de nadie, hay que seguir con el esfuerzo y ganar el ultimo partido".



Boca tiene partidos claves por delante donde tendrá que ir en busca de la victoria. Por un lado la semifinal ante Racing del fin de semana por la Copa de la Liga y luego la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores ante The Strongestla.