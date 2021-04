Angileri: "Es una victoria importante para acomodarnos"

"Es una victoria importante porque veníamos de dos partidos con empates y sin sumar de a tres. Además, es importante para volver a acomodarnos en los primeros puestos y estoy contento porque es el trabajo de la semana", manifestó el lateral izquierdo una vez finalizado el encuentro.

En tanto, aseguró que River salió a buscar el resultado "desde principio a fin" y analizó: "Siempre propusimos la misma idea y nunca la abandonamos. Gracias a Dios, en el segundo tiempo se dieron los dos goles para la ventaja en el momento y se pudo ganar".

Por otra parte, el ex Godoy Cruz brindó detalles de su gol: "Me venía teniendo fe. Es cuestión de perfiles, porque siempre había tiro libres para el otro lado y por fin me tocó uno para el lado mío. Gracias a dios fue a dentro y sirvió para poder ganar hoy".

En último término, añadió: "Uno se prepara y practica para estas cosas y la verdad que estoy contento por el desarrollo del partido y por el gol, que se lo dedico a mi viejo que está mirándome desde arriba. Estoy seguro de que él está contento porque era fanático número uno mío".